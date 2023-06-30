В Томске завершают работу над четвертым муралом проекта «Выход в город»

30 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На ул. Советская, 65 в Томске идет работы над четвертым муралом стрит-арт фестиваля «Выход в город». Уличный художник из Северска Захар SNA планирует завершить рисунок в ближайшие дни.

В пресс-службе отмечают, что этот мурал на данный момент является самым большим из всех, созданных в рамках фестиваля. Его площадь составляет 216 кв. метров. Арт-объект стал четвертой работой, выполненной в рамках «Выхода в город». Ранее изображения, объединенные общей тематикой о Сибири, появились на других улицах города: на ул. Нахимова — «Домашний уют», возле томского ТЮЗа — портрет Николая Эрдмана и мурал «Стена леса» на пр. Кирова.

В сообщении уточняется, что следующие муралы появятся в микрорайоне Радужный; на ул. Набережной реки Ушайки, 22 (ближайший адрес, работа будет размещена на бетонном основании); на Иркутском тракте, 185Б; ул. Красноармейской, 114а, Урожайном переулке, 33 (ближайший адрес, работа будет размещена на водонапорной башне).

Фестиваль «Выход в город» будет проходить не только в Томске, но также в городах Асино и Колпашево. В его рамках Художники из Томска, Красноярска, Омска и Новосибирска нарисуют 10 муралов, объединенных темой «Сибирь — место силы».

Фото: Серафима Кузина

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