Еще один томский «дом за рубль» нашел инвестора

У томского «дома за рубль» на ул. Яковлева, 18 появился потенциальный арендатор. По итогам аукциона им стал томский предприниматель Евгений Калугин, сообщает пресс-служба мэрии.

Победитель торгов оказался единственным их участником. В мэрии уточняют, что Евгений Геннадьевич Калугин является однофамильцем другого томского предпринимателя, первопроходца проекта «Дом за рубль» Евгения Сергеевича Калугина, на счету которого четыре восстановленных деревянных дома.

В соответствии с действующим законодательством, ему будет предложено заключить договор на аренду дома по начальной аукционной цене — около 57,5 тыс. рублей.

Двухэтажный деревянный дом на ул. Яковлева, 18 общей площадью 160,4 кв. м построен в первой трети XX века. Нежилое здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требует проведения капитального ремонта. Является объектом фоновой исторической застройки, включён в перечень объектов деревянного зодчества, в отношении которых установлен особый правовой режим, предусматривающий сохранение историко-архитектурного облика при проведении ремонтных работ.

Дом на ул. Яковлева является 45-м объектом, взятым в аренду в рамках проекта, и десятым с начала 2023 года.

Напомним, муниципальный проект «Дом за рубль» предполагает передачу объектов в аренду на 49 лет на льготных условиях. От арендаторов-инвесторов требуется восстановить дома согласно техническому заданию в течение шести лет со дня подписания договора аренды. После заключения договора арендатор платит 100% размера арендной платы, определившейся по результатам торгов за объект; но при этом в течение двух лет пользуется льготной арендной платой за земельный участок (0,001% от кадастровой стоимости земельного участка). После разработки и согласования проектной документации стоимость аренды здания сокращается до 10%, а льгота по земле продлевается ещё на 3 года. По итогам выполнения ремонтных работ и сдачи объекта льготы по земле продлеваются на весь оставшийся срок аренды, а за здание устанавливается оплата — 1 рубль в год.

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