Томичей просят поучаствовать в опросе по благоустройству сквера на Дальне-Ключевской

Центр развития городской среды запустил опрос, посвященный благоустройству сквера на пересечении улиц Р. Люксембург и Дальне-Ключеская, сообщает пресс-служба мэрии.

Томичам предлагают ответить на несколько вопросов. Например, о том, как часто они посещают данный сквер, в какое время года, что хотели бы там видеть жители города.

Предполагается, что результаты анкетирования будут использованы для разработки концепции благоустройства сквера.

Опрос продлится до 5 июля. Принять участие в нем можно здесь.

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