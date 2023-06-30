Томичей просят поучаствовать в опросе по благоустройству сквера на Дальне-Ключевской
30 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
Центр развития городской среды запустил опрос, посвященный благоустройству сквера на пересечении улиц Р. Люксембург и Дальне-Ключеская, сообщает пресс-служба мэрии.
Томичам предлагают ответить на несколько вопросов. Например, о том, как часто они посещают данный сквер, в какое время года, что хотели бы там видеть жители города.
Предполагается, что результаты анкетирования будут использованы для разработки концепции благоустройства сквера.
Опрос продлится до 5 июля. Принять участие в нем можно здесь.
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