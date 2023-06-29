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Незарегистрированные водители такси не смогут получать заказы через агрегаторы в Томской области

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В Томской области приняли закон, разграничивающий полномочия органов государственной власти региона по отдельным вопросам регулирования перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.

— Сам закон только распределяет полномочия между уровнями власти — законодательной и исполнительной, но за этим последует принятие целого пакета нормативно-правовых документов, которые будут регламентировать работу такси, как это делают федеральные законы, — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

По ее словам, самые серьезные изменения будут заключаться в том, что всем водителям необходимо будет в обязательном порядке зарегистрироваться. Иначе они не смогут получать заказы через агрегаторы.

— Задача закона, прежде всего, обеспечение безопасности и комфорта пассажиров. Мы провели аналитическую работу совместно с администрацией региона и выяснили, что сегодня легальных такси на территории Томской области — порядка 10% , а 90% — это бомбилы. Наша задача посредством нормативного регулирования сделать так, чтобы все были легальны, — уточнил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Он подчеркнул, что, согласно данным аналитиков, оборот легковых такси на территории Томской области составляет порядка 8 млрд рублей. При этом большая его часть находится в «тени».

— Задача сегодня сделать так, чтобы был доступен для граждан реестр агрегаторов и такси — людей, которые будут этим заниматься. Это новелла, которая допускается сегодня федеральным законодательством: не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые могут сегодня быть перевозчиками, — отметил Сергей Автомонов.

Он уточнил, что власти стремятся сделать все, чтобы грядущий переход на новую систему не принес никакой финансовой нагрузки для перевозчиков.

— Самозанятые бесплатно могут получить разрешение, и мы видим всплеск обращений за разрешениями. Полученные до вступления закона в силу разрешения действуют в течение 5 лет, — уточнил Автомонов.

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