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Томичей приглашают на бесплатные лекции об уличном искусстве

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В Инженерном дворике Томского политехнического университета 29 июня и 6 июля состоятся лекции искусствоведа, куратора, художницы и коллекционера Лукии Муриной. Мероприятия пройдут в рамках параллельной программы биеннале «АРТМОССФЕРА», сообщают организаторы.

На встречах Лукия Мурина расскажет о том, как томские художники работают с городским пространством, и о художественных проектах, связанных с историей Томска.

Так, 29 июня в 18.30, участники встречи узнают об основных направлениях и формах уличного искусства Томска: от граффити до городских интервенций. Дополнительно Лукия обозначит главные фигуры и события, повлиявшие на развитие уличного искусства с 2004 по 2020 годы.

«Это попытка ответить на вопрос: как строятся отношения между художником и городским пространством. В лекции освещаются произведения художников, представителей разных сообществ, направлений и видов современного искусства, работающих в пространстве города», — говорится в сообщении.

На следующей лекции, 6 июля в 18.30, Лукия Мурина расскажет об уличных художественных акциях 2010-х годов, проектах, в основе которых лежит работа художников с историей Томска. Лектор обсудит как акции, проходящие непосредственно в пространстве города и доступные широкому кругу, стали возможностью для диалога между городом, художником и зрителем.

«На примере уличных акций „Сжечь нельзя сохранить“ и „Жесть-арт“ прослеживается не только взаимодействие художников с локальным контекстом, но и специфика работы с пространством исторического города. В основе лекции описание собственного исследовательского и художественного опыта художников Лукии Муриной и Николая Исаева. Это попытка сформулировать и обозначить методы работы с публичным пространством, в основе которых синтез станкового и уличного искусства», — рассказывают организаторы.

Вход на мероприятия свободный. Адрес дворика: пр. Ленина, 30, вход справа от Главного корпуса ТПУ.

Лукия Мурина — художница, искусствовед, куратор, коллекционер, сотрудник Сибирского филиала Пушкинского музея. Ведет тематический телеграм-канал «Злой искусствовед», автор множества выставок, увлекается индустриальным пейзажем. Лукия известна не только своими арт-работами и проектами с городской средой, но и квартирными биеннале современного искусства, которые проводит совместно с художником Николаем Исаевым. На протяжении последних лет эти выставки регулярно проходят в их домашней мастерской.

«Артмоссфера» — биеннале, которая знакомит широкую публику с самыми яркими и актуальными представителями уличного искусства. Международный проект проходит с 2014 года в формате коллективной выставки художников с опытом в уличном искусстве.

Организатором биеннале АРТМОССФЕРА с 2021 года является благотворительный фонд поддержки и развития современного искусства ВИНЗАВОД в рамках своего стратегического направления Urban+Art.

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