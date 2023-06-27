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В Томске отремонтируют тепломагистраль на пр. Мира за 11 млн рублей

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В Томске подрядчик «ТомскРТС» приступил к реконструкции тепломагистрали №9А на пр. Мира. Всего на эти цели компания направит почти 11 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба «ТомскРТС», в ходе реконструкции старые трубопроводы будут заменены на новые с применением современных материалов, в том числе энергоэффективной пенополиуретановой изоляции, долговечной и хорошо сохраняющей тепло. Подрядной организации предстоит заменить 80 метров надземной теплотрассы с увеличением диаметра с 700 мм до 1000 мм.

Предполагается, что увеличение пропускной способности тепломагистрали позволит расширить возможности для присоединения к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей и обеспечить надёжность теплоснабжения уже подключённых абонентов. Так, после реконструкции к теплоснабжению получится подключить группу домов нового микрорайона «Войков» в Ленинском районе Томска.

В пресс-службе отмечают, что средства, которые пошли на реконструкцию, взимаются с застройщиков в качестве платы за техническое присоединение объектов.

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