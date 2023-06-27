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На днях томичей ждут ливни и грозы

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В ближайшие дни, 28 и 29 июня, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии.

«Ожидаются дожди, ливни, грозы, в отдельных районах град, усиление ветра до 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томчам напоминают необходимости соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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