На днях томичей ждут ливни и грозы

27 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие дни, 28 и 29 июня, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии.

«Ожидаются дожди, ливни, грозы, в отдельных районах град, усиление ветра до 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томчам напоминают необходимости соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».