ФАС вновь обязала «Томскавтодор» аннулировать итоги конкурса на ремонт дороги за 1,2 млрд рублей

26 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Комиссия ФАС по контролю в сфере закупок предписала Управлению автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») аннулировать определение подрядчика на ремонт 36 км дороги в Кожевниковском районе по пути к Базойскому кедрово-болотному комплексу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Речь идет об участке трассы Мельниково-Кожевниково-Изовка в сторону границы Томской области с Колыванским районом Новосибирской области. Эта трасса также является альтернативной дорогой из Томска в Новосибирск. Победителем конкурса было признано АО «Автодорстрой» (ХМАО, входит в холдинг «Сибирский центр логистики», СЦЛ), которое предложило выполнить работы за 1,229 млрд рублей при начальной цене контракта 1,23 млрд рублей.

Решение об аннулировании было принято антимонопольным органом после рассмотрения жалобы ООО «Лидер» (Москва, занимается сопровождением строительных тендеров). В жалобе указывалось, что «Томскавтодор» ненадлежаще сформировал лот.

Определение подрядчика по ремонту этого участка дороги отменяется уже во второй раз. Впервые конкурс на ремонт дороги был объявлен в марте. Победителем было признано АО «Новосибирскавтодорстрой», которое предложило выполнить работы за 1,229 млрд рублей, однако, определение поставщика также было отменено по жалобе ООО «Технология».

В рамках работ подрядчику предстояло отремонтировать разрушенные и размытые участки двухполосной дороги, выполнить ремонт водопропускных труб, восстановить дорожную одежду и ограждения вдоль трассы.

Все работы разделены на три этапа, первый из который предполагает ремонт 10 км участка дороги третьей категории. В рамках второго и третьего этапов будут отремонтированы два участка дорог четвертой категории общей протяженностью 26,1 км. Все работы должны были быть завершены к сентябрю 2024 года.

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