Томские спортсмены привезли 10 медалей с первенства мира по плаванию в ластах в Египте

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Спортсмены из Томской области стали обладателями 10 медалей 18 первенства мира по плаванию в ластах, которое завершилось в Каире, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Юниорская сборная РФ взяла 36 медалей из 78 возможных.

«Медалей могло быть значительно больше: накануне соревнований организаторы первенства уведомили руководителя национальной подводной сборной, что россияне не будут допущены к участию в эстафетных заплывах», — говорится в сообщении.

Из томских спортсменов лидером по неофициальному внутреннему медальному зачёту стала мастер спорта Мария Алхимова из Томской областной спортивной школы олимпийского резерва. Воспитанница Александра Соболева взяла «серебро» на дистанции 100 м подводное плавание и две «бронзы» на дистанциях 50 метров ныряние и 100 метров плавание в ластах.

Остальные семь медалей — на счету обучающихся томской ДЮСШ «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени Виктора Шевелёва».

Мастер спорта Анна Мишустина стала сильнейшей юниоркой в мире в дисциплине «плавание в ластах, 400 метров» и стала второй в дисциплине «плавание в ластах 800 метров». Мастер спорта Иван Горелов повторил свой успех двухгодичной давности, став обладателем «золота» в подводном плавании на 100 метров, а мастер спорта Маргарита Сергун стала бронзовым призером в плавании в ластах на 400 метров. Все трое — воспитанники заслуженного тренера РФ Юлии Поздеевой.

Ещё три награды на счету двух воспитанников тренера Анастасии Жидковой: 14-летняя мастер спорта Екатерина Тимченко стала победительницей первенства мира, показав лучший результат на дистанции 400 метров подводное плавание с аквалангом, вторую, бронзовую медаль Екатерина взяла на дистанции 200 метров плавание в ластах. Десятую по счету медаль для томской сборной на дистанции 200 метров плавание в ластах добыл 15-летний Кирилл Щетов, который сумел на отборочных стартах пробиться в российскую сборную в последний момент.

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