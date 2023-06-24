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В Томске отменяется празднование Дня молодежи

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В Томске отменены массовые мероприятия по случаю празднования Дня молодежи. Как сообщает пресс-служба мэрии, это сделано, чтобы обеспечить безопасность горожан.

— Самое главное — это безопасность томичей и гостей Томска. Поэтому проведение массовых мероприятий на какое-то время приостановлено. Все службы города работают и будут работать в полном объёме, — прокомментировал и.о. мэра Михаил Ратнер.

Отмечается, что на Ново-Соборной площади, где планировалась основная часть праздничных мероприятий, организаторы сворачивают площадки.

Фото: Серафима Кузина

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