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Жителя Новосибирской области приговорили к 23 годам колонии за убийство на Хардиковой заимке

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В Томске вынесли приговор жителю Новосибирской области, обвиняемому в двойном убийстве, поджоге и хранении взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в мае 2020 год подсудимый приехал на территорию охотхозяйства «Хардикова заимка» в 80 км от города Томска, чтобы забрать снятые накануне егерями свои браконьерские сети.

В ходе возникшего с работником заимки и его знакомым конфликта подсудимый выстрелил в них из них из огнестрельного оружия. Потерпевшие скончались на месте. Затем злоумышленник облил горючей жидкостью строения, расположенные на территории заимки, и поджег их. В результате пожара уничтожено имущество охотхозяйства и владельца заимки на сумму свыше 19,5 млн рублей, а также произраставшие вблизи деревья на сумму свыше 330 тыс. рублей.

Также установлено, что дома подсудимый незаконно хранил более 200 граммов пороха.

В суде на основании вердикта присяжных мужчину приговорили к 23 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в 30 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в ночь на 8 мая 2020 года на территории базы «Хардикова заимка» охотхозяйства межрегиональной общественной организации охотников и рыболовов «Охотсоюз», расположенной в Томском районе Томской области в окрестностях села Курлек, при тушении пожара были обнаружены тела двух сотрудников базы с огнестрельными ранениями. В результате пожара сгорело 8 строений, расположенных на территории охотхозяйства.

Владелец заимки — Юрий Хардиков, российский предприниматель и политик. Уроженец села Мельниково Томской области. Бывший префект Северного административного округа Москвы в ранге министра Правительства Москвы (2007—2009), почётный энергетик РФ, заслуженный работник РАО «ЕЭС России». Три года провел в ссылке за границей после возбуждения уголовного дела, связанного с конфликтом с компанией «Интеко» Елены Батуриной. Дело было прекращено в связи с отсутствием в действия бывшего префекта состава преступления, арест с имущества и средств, хранящихся на банковских счетах Хардикова, был снят.

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