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Томичей приглашают на закрытие театрального сезона в ТЮЗе

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В четверг, 6 июля, томский Театр юного зрителя проведет вечер «На фоне Эрдмана», приуроченный к закрытию театрального сезона XLIV.

Как уточняют организаторы, собираться на праздник можно будет к 18.00. В это время все желающие смогут зайти в обычно закрытый дворик возле театра, детально рассмотреть мурал, посвященный Николаю Эрдману и сделать фотографии.

Затем, в 19.00 начнется показ спектакля «Полина ищет па». На новинку сезона еще можно приобрести билеты.

Сам праздник стартует в 20.30. Он пройдет на улице рядом с театром. Все начнется с вручения наград победителям зрительского голосования в номинациях «Лучший спектакль сезона», «Любимая мужская роль» и «Любимая женская роль». А затем гостей праздника ждет программа под названием «На фоне Эрдмана», которую сочинили артисты ТЮЗа. Вход свободный.

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