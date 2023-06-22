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В День молодежи томские маршрутки будут работать дольше

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В День молодежи, 24 июня, в Томске будет продлен режим работы городских троллейбусов и автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, троллейбусы маршрутов № 1, 2, 3 и 6 при прохождении остановок общественного транспорта «Лагерный сад», «Краеведческий музей» и «пл. Ново-Соборная» 24 июня и 25 июня будут ходить по измененному расписанию.

Троллейбусы маршрута № 1 вечером будут отправляться с остановки «Приборный завод» в 21:30, 23:14 и 00:58 (до пл. Ленина), с Лагерного сада троллейбусы отправятся в 22:22 и 00:06.

Троллейбусы маршрута № 2 будут отправляться от «Троллейбусного депо» в 21:19, 22:35 и 23:51, а с остановки «Черемошники» — в 21:57, 23:13 и 00:29.

Отправление троллейбусов маршрута № 3 с остановки «ОКБ» будет в 22:58 и 00:51 (до пл. Ленина), с площади Южной последние рейс троллейбус сделает в 23:55.

Троллейбусы маршрута № 6 отправятся с остановки «Троллейбусное депо» в 22:30 и 23:58, их мкр. Радужный — в 23:14 и 00:42.

Кроме того, работа автобусов маршрутов № 4, 5, 8/9, 12, 19, 23, 26, 29, 30/33 и 53 будет продлена до 00:25 воскресенья, 25 июня.

Напомним, в этом году День молодежи в Томске отметят сразу на нескольких площадках. Томичей ждут тюнинг-пати, гастрофестиваль и ночной кинопоказ.

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