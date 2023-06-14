На День молодежи в Томске пройдут тюнинг-пати, гастрофестиваль и ночной кинопоказ

14 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В субботу, 24 июня, в Томске сразу на нескольких площадках отметят День молодежи, сообщает пресс-служба мэрии.

Центром мероприятия станет площадь Ново-Соборная. Здесь развернутся более 40 интерактивных площадок: будет работать воркаут-зона и много тематических фотозон. Также все желающие смогут попробовать себя в баскетбольном и футбольном фристайле, выполнить трюки на роликах и самокатах, сделать открытки из переработанной бумаги и поучаствовать в квестах.

Ночью на Ново-Соборной будет работать кинотеатр под открытым небом.

На другой площадке — в пер. Томском — пройдет гастрофестиваль «Жимолость». В этот же день на нижней террасе Лагерного сада развернется тюнинг-пати.

Еще одной площадкой праздника станет Университетская роща. Здесь гостей ждут мастер классы и концерт.

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