Томские транспортные полицейские отпустили добытых браконьерами стрелядей и осетров

22 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Томское ЛО МВД России

Транспортные полицейские вернули в естественную среду обитания больше 30 экземпляров стерляди и двух осетров, которых незаконно добыли на реке Чулым в Томской области.

Как уточняют в пресс-службе Томского ЛО МВД России, во время рейда оперативники задержали жителя Зырянского района. С помощью 25-метровой сети мужчина ловил рыбу. В улове оказалась стерлядь — охраняемый вид семейства осетровых.

«Незаконный улов составил 57 экземпляров рыбы, часть ее была жива, и сотрудники транспортной полиции выпустили 34 стерляди в естественную среду обитания», — говорится в сообщении.

Оставшийся улов, а также орудия промысла изъяли. Общий вред, причиненный браконьером водным биоресурсам РФ оценивается в более чем 100 тыс. рублей.

Еще одних браконьеров задержали в Александровском районе. Здесь рыбаки без лицензии с помощью запрещенной рыболовной лески добыли 52 экземпляра рыба различных видов, чем причинили ущерб в сумме более 80 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Теперь браконьерам грозит до двух лет колонии. За это деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.

Еще двоих браконьеров полицейские с поличным задержали в Стрежевом и в Асиновском районе транспортные полицейские с поличным задержали двоих местных жителей, которые незаконно выловили четырех сибирских осетров. Двух еще живых рыб удалось вернуть обратно в водоём.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.258.1 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации). Им грозит до четырех лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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