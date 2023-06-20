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В Томске ремонтируют спуск, соединяющий Каштак и Черемошники

Городское благоустройство, Томские новости, Каштак Черем благоустройство лестницы интересные новости Томска В Томске ремонтируют спуск, соединяющий Каштак и Черемошники

Подрядчик устанавливает винтовые сваи на спуске у пр. Мира, 20 в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что до 30 июля специалисты установят перила и металлические лестничные марши.

— Эта лестница связывает два района — Каштак и Черемошники, жители пользуются ей как частью транзитного пути — чтобы попасть на остановку общественного транспорта, в больницу или парк. Поэтому обновление спуска — хорошее, важное дело для жителей этих двух больших районов, — рассказал глава администрации Ленинского района Андрей Дорош.

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