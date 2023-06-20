18+
18+
РЕКЛАМА

Томский речной вокзал повторно выставлен на торги за 7,9 млн рублей

Томские новости, торги здания интересные новости исторический центр Томский речной вокзал повторно выставлен на торги за 7,9 млн рублей

Находящийся в федеральной собственности речной вокзал Томска, расположенный в центральной части города на берегу Томи, выставлен на торги, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта torgi.gov.ru.

В рамках приватизации федерального имущества на продажу одним лотом выставлено сооружение площадью застройки 3,4 тыс. кв. м, в том числе, здание речвокзала. При этом новый собственник объекта, согласно документации, обязан использовать его для обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов.

Начальная цена составляет 7,9 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 августа.

В конце апреля уже объявлялся конкурс по продаже речвокзала. Начальная стоимость также составляла 7,9 млн рублей, однако, конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

В последние годы речной вокзал Томска использовался для выполнения пассажирских рейсов по маршруту Томск — Левобережье — Семейкин остров (пляж) — Томск. По воде курсировал теплоход «РП-45» АО «Томская судоходная компания» (ТСК, входит в холдинг «Сибирский центр логистики», СЦЛ), однако, с 2022 года ТСК прекратила перевозки из-за невозможности использования старого судна.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на премьерный показ сериала о томских волонтерах

8 июня 2023
Томские новости

Томские рафтеры взяли два «серебра» на чемпионате Азии

19 июня 2023
Томские новости

На Воскресенской горе в Томске пройдет благотворительная выставка кошек

29 мая 2023
Томские новости

В Томске перекроют участок пр. Ленина

31 мая 2023
Томские новости

Фонд «Обыкновенное чудо» приглашает томичей на семейный праздник

30 мая 2023
Томские новости

Томская область вновь выступила за устранение дисбаланса межбюджетных отношений

5 июня 2023
Томские новости

Томские художники могут придумать иллюстрацию для арт-консервации окон

13 июня 2023
Томские новости

Томичей приглашают на большой фестиваль местного кино

6 июня 2023
Томские новости

В Томске до вторника перекрыли движение на участке ул. Никитина

7 июня 2023