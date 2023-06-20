Томский речной вокзал повторно выставлен на торги за 7,9 млн рублей

20 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Куин

Находящийся в федеральной собственности речной вокзал Томска, расположенный в центральной части города на берегу Томи, выставлен на торги, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта torgi.gov.ru.

В рамках приватизации федерального имущества на продажу одним лотом выставлено сооружение площадью застройки 3,4 тыс. кв. м, в том числе, здание речвокзала. При этом новый собственник объекта, согласно документации, обязан использовать его для обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов.

Начальная цена составляет 7,9 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 августа.

В конце апреля уже объявлялся конкурс по продаже речвокзала. Начальная стоимость также составляла 7,9 млн рублей, однако, конкурс был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

В последние годы речной вокзал Томска использовался для выполнения пассажирских рейсов по маршруту Томск — Левобережье — Семейкин остров (пляж) — Томск. По воде курсировал теплоход «РП-45» АО «Томская судоходная компания» (ТСК, входит в холдинг «Сибирский центр логистики», СЦЛ), однако, с 2022 года ТСК прекратила перевозки из-за невозможности использования старого судна.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».