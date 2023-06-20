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В субботу в Томске перекроют движение на время велопробега

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В субботу, 24 июня, в Томске пройдет «Велопробег-2023» во время которого в городе и за его пределами временно перекроют движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 10.00 до 13.00 движение будет перекрыто возле здания пр. Фрунзе, 9 от пр. Фрунзе до ул. Советская.

Затем с 13.00 до 16.00 будет организовано поэтапное ограничение движения на участках по маршруту проведения велопробега: пр. Фрунзе, 9 — ул. Советская — ул. Нахимова — ул. Ф. Лыткина — ул. 19 Гвардейской дивизии — Богашевский тракт — с. Богашево — д. Некрасово — СОК «Кедровый».
По мере прохождения колонны движение будет восстановлено.

Томичей просят учитывать информацию при планировании своего маршрута движения.

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