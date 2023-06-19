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На днях томичей ждут ливни и грозы

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Завтра днем, 20 июня, и ночью 21 июня в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По Томску ожидаются дожди, грозы, град, местами ливни, усиление ветра 15-20 м/с, порывы ветра 25-27 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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