В Томской области новый начальник департамента науки и высшего образования

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Начальником департамента науки и высшего образования Томской области назначена бывшая замминистра образования Московской области Елена Дрыганова.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, временно исполнявшая обязанности начальника департамента науки и высшего образования Софья Буркова назначена председателем комитета по развитию научно-технологических проектов и высшего образования, входящего в состав департамента.

— Научно-образовательный комплекс — это главное конкурентное преимущество Томской области, развивать и укреплять его — задача не только отраслевого департамента, но и всей региональной власти, — подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур.

Елена Дрыганова родилась в Москве. В 1997 окончила МГУ им. Ломоносова по специальности «прикладная математика и механика», а в 2009 — Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция». После окончания МГУ работала менеджером в частных компаниях. С 2004 по 2010 — в Министерстве экономического развития и торговли РФ, где прошла путь от консультанта до начальника отдела. В 2011-2013 — заместитель, директор департамента Минобрнауки РФ, в 2014-2015 — директор департамента Минэкономразвития РФ. В 2016-2019 — заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, с 2019 по 2022 — заместитель министра образования Московской области.

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