Помещения Томского музыкального колледжа отремонтируют за 7 млн рублей

19 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина, из архива издания

Летом 2023 года в Томском музыкальном колледже имени Э. В. Денисова будет отремонтированы помещения. Соответствующая закупка размещена сегодня, 19 июня, на сайте zakupki.gov.ru.

В документации указано, что принять участие в торгах могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Выполнить текущий ремонт помещений в объекте культурного наследия регионального значения «Сибирский торговый банк» предлагается за 7 060 330 рублей. Подрядчик должен будет провести в том числе и ремонтно-реставрационные работы — удалить старую краску на лепном декоре, расчистить исторические металлические вентиляционные решетки и лестницы от старой краски, отреставрировать двери, воссоздать отдельные элементы профильного деревянного поручня и др.

Комиссия рассмотрит заявки и подведет итоги 27 июня. Выбранный подрядчик должен завершить работы до 25 августа 2023 года.

Здание по пр. Ленина, 109 построено в начале XX века для Томского отделения Государственного банка. Имя архитектора неизвестно, возможно автором проекта стал Петр Федоровский. Кирпичное оштукатуренное трехэтажное здание в стиле «сибирский модерн» выходит главным фасадом на красную линию центральной магистрали города, а его сложная плановая структура обусловлена плотной застройкой территории.

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