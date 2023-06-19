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Томские рафтеры взяли два «серебра» на чемпионате Азии

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Спортсмены из Томской области стали обладателями медалей чемпионата Азии по рафтингу, который завершается в Республике Казахстан.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире принимают участие 17 команд из России, Казахстана, Кыргызстана, Боснии и Герцеговины.

В составе спортивной сборной команды России выступают воспитанники Копыловского подросткового клуба «Одиссей» и УСЦ водных видов спорта им. В.А. Шевелева.

Томские спортсмены выступили в двух первых дисциплинах — «спринт» и «параллельный спринт». В обеих они стали вторыми, при этом в «параллельном спринте» весь пьедестал заняли россияне.

Впереди у спортсменов дисциплины «слалом» и «длинная гонка».

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