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Томичей приглашают на ландшафтно-историческую экскурсию

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В воскресенье, 18 июня, пройдет первая экскурсия нового проекта «Томск ландшафтно-исторический». Авторы идеи — кандидат биологических наук, ландшафтный архитектор Лариса Куровская и томский экскурсовод, краевед и историк Екатерина Кирсанова — расскажут о Ново-соборной площади и Городском саде.

«Мы несколько лет с Ларисой Куровской думали, как хорошо было бы совместить наши знания в одной экскурсии. Я погружаю гостей в исторический контекст, а Лариса объясняет современный ландшафт, делая акценты на озеленении. В итоге решили сделать цикл экскурсий по историческим томским паркам и скверам. Начнём с Ново-соборной и городского сада!», — рассказала Екатерина Кирсанова.

На встрече Лариса Куровская проведет ландшафтно-архитектурный анализ сквера. Участники узнают про «кухню» ландшафтного проектирования, познакомятся с деревьями и кустарниками, которые растут в сквере и научатся различать разные виды растений. Лариса расскажет о том, почему некоторые очень красивые деревья не нашли широкого применения в городском озеленении, а другие агрессивно распространяются по городу и занесены в Черную книгу растений России.

В свою очередь, Екатерина Кирсанова очертит главные вехи истории Ново-соборной площади и поделится уникальными историческими фактами, например, на крыше какого здания стоял паровоз.

Встреча стартует в 10.00 у фонтана на Ново-соборной площади. Стоимость: 900 рублей по полной предоплате. Запись по номеру: +7-953-925-4787 в WhatsApp.

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