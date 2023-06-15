В Томской области запустят производство автопилотов для сельхозтехники

15 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик, из архива издания

Cognitive Pilot к 2026 году запустит в Томской области производство программно-аппаратных комплексов на базе искусственного интеллекта для автопилотирования сельхозтехники и рельсового транспорта. Соответствующее соглашение подписали губернатор Томской области Владимир Мазур и генеральный директор компании Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбера и Cognitive Technologies) Ольга Ускова.

Соглашение предусматривает реализацию комплекса мероприятий по производству и внедрению перспективных отечественных технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ) в областях сельского хозяйства и промышленности региона. К 2026 году компания планирует создать в Томске производственную площадку с объемами выпуска до 50 тыс. изделий.

«Такие показатели необходимы для удовлетворения потребностей как отечественного рынка, так и активной работе на рынках зарубежных стран. Это и Китай, и страны Латинской Америки, Ближнего Востока. Мы постоянно расширяем этот список, недавно начали работу с ЮАР. Важно, что это практически полностью отечественное производство. Мы планируем в ближайшее время довести долю российских компонентов до 80%», — подчеркнула генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Она также отметила, что в проекте планируется максимально использовать научный и кадровый потенциал Томской области.

В рамках соглашения администрация Томской области и Cognitive Pilot также объединят усилия по проведению комплексной модернизации сельхозтехники агропредприятий области. Предполагается, что оснащение региональной сельхозтехники функциями автопилотирования на основе ИИ Cognitive Pilot позволит до 40% повысить эффективность проведения сельхозработ.

Кроме того, соглашение предусматривает и возможность создания в Томской области полигона для тестирования беспилотной сельскохозяйственной техники и масштабирования инновационных решений на другие регионы страны.

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