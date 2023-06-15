В Томске пройдет фестиваль эстрадного джаза

15 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 30 июня, в саду Томского областного краеведческого музея пройдет фестиваль эстрадного джаза «Томск-Джаз-фест 2023». Его гости услышат классические композиции в исполнении лучших джазовых музыкантов Сибири.

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля в течение четырех часов в музейном саду будут звучать песни Синатры, Утесова, Эллы Фицджеральд, Дунаевского и Цфасмана, а также мелодии советской джазовой эстрады.

Участниками «Джаз-феста» станут оркестр «Сибирский Диксиленд» и квинтет Евгения Серебренникова из Новосибирска, а также квинтет Георгия Фефелова из Томска. Вокалистками концерта станут Эмили-Асиэйдуа Атуахина (Новосибирск), Лера Филиппова (Сочи), Саша Архипенко (Томск) и другие известные музыканты.

В музейном саду выступят Павел Писанко (тромбон, Томск), Евгений Голованов (саксофон, Новосибирск), Дмитрий Аверченков (контрабас, Новосибирск), Евгений Суворов (барабаны, Новосибирск), Георгий Мальцев (Барнаул) и другие. Ведущий — известный сибирский музыкант и продюсер Андрей Иноземцев.

Гостей мероприятия будут ждать угощения от партнеров фестиваля.

Фестиваль стартует в 19.00 по адресу: пр. Ленина, 75 (вход со стороны ул. Гагарина). Стоимость билетов: 1200 — 1550 рублей. По промокоду GOROD скидка 10%, приобрести билеты можно здесь.

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