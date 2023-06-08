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Томичей приглашают на премьерный показ сериала о томских волонтерах

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В пятницу, 16 июня, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» состоится премьера веб-сериала о разных направлениях добровольчества в Томской области «По доброй воле».

«Желание помочь всегда должно идти от самого сердца. Поэтому мы сняли сериал о тех, кто по доброй воле посвящает часть своей жизни волонтёрству. Большое внимание в произведении мы уделяем вопросам ответственного отношения не только к себе, но и к окружающему миру», — рассказала режиссер проекта Александра Преснякова.

Сериал состоит из трех частей, каждая из которых рассказывает историю одной организации. Зрители узнают о жизни добровольцев зоозащитной группы «Виктория», экологической организации Томского государственного университета «Чистый университет ТГУ» и благотворительного фонда «Томск без сирот».

В веб-сериале авторы не только показывают работу волонтеров, но и поднимают важные вопросы. Например, почему необходимо стерилизовать и кастрировать своих питомцев, какие мифы существуют в сфере экологии, с каким травмами сталкиваются дети из детских домов.

«Волонтеры расскажут о мифах, которые рождаются вокруг данных тем. Например, многие люди считают, что бездомные животные — агрессивные и не поддаются перевоспитанию. Но в нашем сериале волонтёры приведут массу примеров, доказывающих обратное», — говорится в сообщении.

Продюсером, оператором и режиссером монтажа выступил Артём Сагеев, который является одним из авторов и продюсеров томского сериала «Соцсети».

Показ стартует в 18.30 по адресу: пр. Ленина, 26. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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