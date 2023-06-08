Знаменитый гусляр Ольга Глазова даст в Томске концерт под открытым небом

8 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В понедельник, 12 июня, в Томске выступит известный гусляр, композитор и певица Ольга Глазова. Концерт пройдет под открытым небом на крыше Музея славянской мифологии.

Как сообщают организаторы, артистка представит томичам новую программу «С неба к небу» — «путешествие из песен для осмысления переживаний и умиротворения чувств, крайне обострённых в бушующей реальности».



Ольга Глазова Гусли (Санкт-Петербург) — российская певица, композитор, поэт, гусляр, ведущий популяризатор гуслей в неакадемической музыкальной среде. Первый гусляр группы «Аквариум», участница шоу «Успех» на канале СТС и др. Принимала участие в записи альбомов групп «Аффинаж», «Theodor Bastard» и других. Входит в ТОП-10 исполнителей и групп, работающих в формате этнической музыки по версии RWMA-2021.

Концерт стартует в 18.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов: 1000 рублей, купить их можно по ссылке.

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