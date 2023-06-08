В Томске до вечера пятницы перекроют часть пер. Мариинского

8 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

В Томске перекрыли движение в пер. Мариинском на участке от пр. Комсомольский до ул. Ново-Киевская.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение связано аварийным ремонтом сетей. Предполагается, что перекрытие продлится до 20.00 пятницы, 9 июня.

До этого времени движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Томичей учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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