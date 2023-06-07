18+
18+
РЕКЛАМА

На летних каникулах сибирские дети будут в безопасности с умными часами «Ростелекома»

Ростелеком, Томские новости, часы смарт умные безопасность интернет вещей интересные новости На летних каникулах сибирские дети будут в безопасности с умными часами «Ростелекома»

Умные детские часы ELARI 4G Wink от «Ростелекома» приобрели уже свыше 1200 россиян. Гаджет есть в продаже и в Сибири: во время летних каникул он обеспечит безопасность и досуг детей, пока взрослые на работе.

Популярность девайса растет, так как он прекрасно справляется с функцией родительского контроля, а также умеет устанавливать разрешенные геозоны и подавать сигналы в случае нарушения их границ. Например, взрослые могут определить, что ребенок должен гулять в пределах собственного двора или территории летнего школьного лагеря.

Часы ELARI 4G Wink не только защитят, но и развлекут маленьких сибиряков. Это первые российские смарт-часы с голосовым помощником Марусей и онлайн-кинотеатром Wink. Дети смогут смотреть мультфильмы, развивающие ролики и слушать аудиокниги — только те, которые подходят для их возраста.

«Наша компания — участник Альянса по защите детей в цифровой среде, и создавая детские смарт-часы, мы уделили особое внимание вопросам безопасности не только в реальном мире, но и в киберпространстве. Пользователям доступен исключительно детский контент, прошедший тщательную проверку», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Голосовой помощник Маруся, живущий в девайсе, тоже работает в детском режиме. Она станет настоящим цифровым другом: поможет управлять видеосервисом Wink, наберет нужный телефонный номер, поиграет в развивающие игры или просто пообщается с собеседником.

Часы поддерживают голосовую и видеосвязь, при этом позвонить ребенку можно только с подтвержденного номера — остальные система просто блокирует. Гаджет оборудован двумя видеокамерами: основная расположена на передней грани корпуса и позволяет снимать фото и видео окружающего пространства, а вторая находится с правой стороны циферблата и предназначена для селфи и общения по видеосвязи.

Подробно узнать о том, что умеют детские часы ELARI 4G Wink жители Сибири могут на сайте компании. Здесь же есть возможность приобрести гаджет, в рассрочку или за полную стоимость, и получить в подарок трехмесячную подписку на VK Музыку и Wink. Также часы доступны в крупнейших онлайн-гипермаркетах страны (Ozon, Wildberries, «СберМегаМаркет» и «Яндекс Маркет»).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске маршрутка сбила женщину у остановки

10 мая 2023
Томские новости

Томичей приглашают на «ДушЕвный РЕТРО Дворовник»

12 мая 2023
Томские новости

Томский стадион «Политехник» закрыт на обработку от клещей

31 мая 2023
Томские новости

Для томских садоводов-любителей подготовили около 350 тыс. корней разнообразной рассады

12 мая 2023
Томские новости

«Томавто» поставит Красноярску 106 дизельных автобусов за 620 млн рублей

2 июня 2023
Томские новости

Завтра в Томске ограничат движение на время проведения забега

3 июня 2023
Томские новости

Производитель БАДов и лечебной косметики «Биолит» начал строительство завода за 250 млн руб. в Томске

30 мая 2023
Томские новости

В Томске временно изменится схема движения автобуса №4

29 мая 2023