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Томичей приглашают на балет «Спящая красавица»

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В Томском областном театре драмы пройдет премьерный и единственный показ балета «Спящая красавица» от солистов Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и томской балетной школы Petits Pas.

Как уточняют организаторы, зрителей ждут «яркие костюмы и декорации, изящные балерины, чарующая музыка Чайковского».

Показ состоится в четверг, 22 июня, в 19.00. Купить билеты можно здесь. Также доступно по Пушкинской карте.

Напомним, балетная школа Анастасии Усенко Petits Pas открылась в Томске в октябре 2020 года. Здесь проходят обучение классическому балету дети и взрослые всех возрастов с физической подготовкой любого уровня.

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