На въезде в Томск построят храм

Томский Обзор / Фото: 6 июня 2023 // Фото: vhodtomsk.ru

В понедельник, 12 июня, в Томске пройдет Чин освящения закладного камня в основание храма Вода Господня в Иерусалим. Его возведут на въезде в город у нового микрорайона «Левобережный лайф».

Как сообщает пресс-служба Томской епархии, православный приход в строящемся новом микрорайоне «Северный парк» на левом берегу Томи был образован в 2017 году и назван в честь праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Уточняется, что выбранный под храм участок располагается в живописном районе вблизи озера Боярского на пересечении ключевых дорог, ведущих в Томск. Храм высотой 40 метров и стоящая рядом 25-метровая часовня будут выполнены в шатровом стиле. Храмовый комплекс станет архитектурной доминантой данного района.

Кроме того, на прихрамовой территории запланировано разбить сквер, цветники и разместить детскую площадку для тихого душевного отдыха всех томичей и гостей города.

Чин освящения закладного камня будет совершён 12 июня в 15.00. Всех желающих до места закладки храма бесплатно доставят на автобусе, который отъезжает: в 14.00 от Воскресенской церкви, и в 14.15 от Богоявленского кафедрального собора.

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