Мужчину придавило самоходной тележкой в томском поселке

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2023 // Фото: vk.com/tomskpss

Сегодня, 5 июня, в поселке Мирный Томского района погиб мужчина, сообщает пресс-служба Томской областной поисково-спасательной службы.

По предварительным данным, погибший съехал в овраг на самоходной тележке и перевернулся. В результате транспортное средство придавило мужчину и он погиб.

Прибывшая на место происшествия оперативно-дежурная смена спасателей извлекла его из-под транспортного средства и передали сотрудникам скорой помощи.

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