Томская область вновь выступила за устранение дисбаланса межбюджетных отношений

5 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Действующие в России правила распределения доходных источников между федеральным центром и регионами ограничивают возможности Томской области по участию в госпрограммах и проектах софинансирования, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на спикера Законодательной Думы Томской области Оксану Козловскую.

По ее словам, Томская область ежегодно перечисляет в федеральный бюджет более 75% доходов (около 250 млрд рублей) и при этом имеет хронически низкую бюджетную обеспеченность и высокую долговую нагрузку.

«Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области на протяжении последних десяти лет — ниже среднероссийского уровня. По данным министерства финансов, по итогам 2022 года этот показатель составил 9%, что в два раза ниже среднероссийского уровня», — заявил Козловская на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, проходящем в пятницу в Томске.

По мнению Козловской, развитие Томской области и поддержка бизнеса региона ведется за счет наращивания госдолга.

«Мы прекрасно понимаем, что сегодня существует огромное количество инструментов, с помощью которых можно — не трогая методику межбюджетных отношений — эту ситуацию изменить. Мы не требуем к себе особого отношения, мы говорим об одном: давайте сделаем так, чтобы Томская область была наравне с другими субъектами РФ», — сказала Козловская, отметив, что ежегодно регион недополучает порядка 20 млрд рублей.

Губернатор Томской области Владимир Мазур также отметил, что дисбаланс в распределении доходов между Томской областью и Федерацией сохраняется, и «вопрос межбюджетных отношений один — из ключевых для региона».

«Сегодня основной для нас вопрос — это изменение межбюджетных отношений, это справедливое распределение доходов. Это бюджетная обеспеченность, которая позволит развиваться и улучшать качество жизни людей», — подчеркнул Мазур.

Как сообщалось, в августе прошлого года проблема распределения собранных в регионе налогов поднималась на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, в котором приняло участие руководство Минфина РФ. По мнению властей Томской области, система межбюджетных отношений — таких субъектов, как Томская область — нуждается в корректировке. Одной из причин такой ситуации называлась централизация нефтегазовых доходов.

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