На днях томичей ждет аномальная жара

2 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В ближайшие дни, с 3 по 7 июня, в Томске ожидается аномальная жара, в связи с чем в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

«Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +35°С и выше», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности. Кроме того, администрация напоминает о действии особого противопожарного режима, который накладывает запрет на разведение огня и проведение пожароопасных работ в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность.

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