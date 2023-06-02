18+
18+
РЕКЛАМА

На днях томичей ждет аномальная жара

Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, жара прогноз погоды погода на завтра интересные новости Томска На днях томичей ждет аномальная жара

В ближайшие дни, с 3 по 7 июня, в Томске ожидается аномальная жара, в связи с чем в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

«Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +35°С и выше», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности. Кроме того, администрация напоминает о действии особого противопожарного режима, который накладывает запрет на разведение огня и проведение пожароопасных работ в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В «Ночь музее» Томский политех представит новую экскурсию и книгу фотографиями Томска 60-х годов

17 мая 2023
Томские новости

Сборная Томской области стала лучшей на чемпионате России по подводному спорту

10 мая 2023
Томские новости

В Томске открылась выставка «непростых картин» Андрея Шатилова

19 мая 2023
Томские новости

Девять лесных пожаров ликвидировали за сутки в Томской области

10 мая 2023
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

13 мая 2023
Томские новости

Завтра в Томске ограничат движение по ул. Алтайской

14 мая 2023
Томские новости

Более 1500 участников вышли на старт Зелёного Марафона в Томске

22 мая 2023
Томские новости

Томские ученые придумали новый способ получения активированного угля из отходов

24 мая 2023
Томские новости

Томских старшеклассников приглашают на чемпионат по чтению вслух «Страница»

4 мая 2023