Томичей приглашают на Зеленые святки

2 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: «Профессорская квартира»

В следующие субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, в томский частный музей «Профессорская квартира» вернется сезон гаданий. Томичей приглашают на Зеленые святки, сообщают организаторы.

«Это особый период в славянской культуре, знаменующий окончание весны и начало лета. В 2023 году начало Зеленых святок выпадает на 5 июня, а продлится гадальная неделя до 11 июня. В дни святок принято гадать на суженого, на будущее, на любовь...», — говорится в сообщении.

Гости смогут принять участие не только в сеансе гаданий, но и погрузиться в историю и особенности этого популярного в дореволюционной культуре ритуала. Краевед и фольклорист Ольга Мужипова расскажет о том, кто выпускал гадальные карты, кто их покупал и на что шли деньги с их продажи. Участникам встречи покажут уникальный набор карт «Русские пословицы и поговорки» и пояснительный текст к ним — издание 1914 года выпуска передавалось из поколения в поколение. Завершится встреча сеансом персонального гадания на старинных картах.

Мероприятие стартует в 17.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Стоимость посещения: 1200 рублей. Купить билеты можно, позвонив по телефону +7 906 957-47-87, или написав в группу «ВКонтакте».

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