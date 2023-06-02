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В День России РЖД запустит дополнительный поезд между Томском и Новосибирском

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В понедельник, 12 мая, скорый поезд между Томском и Новосибирском совершит дополнительный рейс. Это связано с повышенным спросом на поездки в праздничные дни.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД, таким образом, пассажиры смогут съездить из Томска в Новосибирск и обратно в период с 9 по 12 июня ежедневно.

Уточняется, что расписание движение поезда не изменится: отправление со станции Томск-2 в 6:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:27. В обратном направлении поезд отправляется со станции Новосибирск-Главный в 17:30, прибывает на станцию Томск-2 в 22:13.

Напомним, что поезд курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Для пассажиров доступны вагоны двух классов обслуживания.

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