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ТДСК намерена начать строительство микрорайона «Южные ворота 2» в 2024 году

Недвижимость и строительство, Томские новости, строительство недвижимость интересные новости многоэтажки ТДСК намерена начать строительство микрорайона «Южные ворота 2» в 2024 году

ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) в 2024 году планирует приступить к строительству микрорайона «Южные ворота 2», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора АО «Том-Дом ТДСК» (входит в ТДСК), члена совета директоров ТДСК Виктора Носова.

«Сейчас мы подготовили мастер-план, начинаем обсуждать его с органами администрации. Возможно, будут внесены какие-то корректировки. Первый этап по „дорожной карте“ начнется в следующем году», — сказал Носов, презентуя проект делегации Совета Федерации в Томске в четверг.

По его словам, строительство жилого района на 19 тыс. жителей предполагается по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Общая площадь жилья составит 617 тыс. кв. м. Также предполагается строительство 80 тыс. кв. м. объектов социально-бытовой сферы, в том числе двух школ и 6 детских садов. Новый район будет примыкать к малому транспортному кольцу на юге Томска, строительство которого завершится в 2026 году.

Носов отметил, что общий объем инвестиций на момент начала подготовительных работ оценивался в 45 млрд рублей. Теперь, после введения санкций и роста цен, ТДСК оценивает необходимые инвестиции для строительства в 60-70 млрд рублей.

«Южные ворота 2» являются второй очередью микрорайона «Южные Ворота», строящегося на юге Томска. Общая площадь первой очереди — 541,4 тыс. кв. м, строительство завершено на 80%, общий объем инвестиций после ввода всех домов оценивается в более чем 30 млрд рублей.

Как уточнили в пресс-службе ТДСК, в настоящее время подписано соглашение о КРТ между Зональненским сельским поселением (Томский район), где планируется строительство «Южных ворот 2», и владельцем земельного участка — ТДСК. При этом выполнение первого этапа «дорожной карты» нарушено из-за судебного спора об отмене генплана Зональненского сельского поселения, принятого в 2009 году.

Как сообщалось, суд по иску прокуратуры Томской области исключил из границ Зональненского сельского поселения участок, где ТДСК планирует строительство «Южных ворот 2». По мнению прокуратуры, публичные слушания перед принятием генплана были проведены не во всех населенных пунктах муниципалитета, а участок был включен в генплан с нарушением. Глава Зональненского сельского поселения (в него входят поселок Зональная станция и деревня Позднеево) Евгения Коновалова говорила ранее «Интерфаксу», что решение суда будет обжаловано.

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