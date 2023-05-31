В Томске перекроют участок пр. Ленина

31 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В пятницу, 2 июня, в Томске временно перекроют движение по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до ул. Беленца.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение связано с ремонтом трубопровода, который будет проводить АО «ТомскРТС». Предполагается, что движение будет перекрыто с 23.00 пятницы, 2 июня, до 6.00 воскресенья, 4 июня.

«К сожалению, сейчас сложившаяся ситуация может создать угрозу безопасности — специалисты обнаружили течь, которая подмывает проезжую часть. Чтобы исключить провалы в асфальте, нужно немедленно провести ремонт. Участок будет перекрыт на очень короткий срок — с позднего вечера пятницы до раннего утра воскресенья, ресурсники будут вести работы круглосуточно, чтобы в понедельник утром томичи смогли спокойно добраться до работы», — рассказал и. о. заммэра по благоустройству-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович.

Предварительно на указанном участке установят знаки, предупреждающие о перекрытии, а его объезд будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Администрация города просит томичей учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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