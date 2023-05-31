Томичам покажут фильм о деятельности Псковской православной миссии во время войны

В субботу, 3 июня, в Томске в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет просмотр и обсуждение фильма «Поп», рассказывающего о деятельности Псковской православной миссии во время Великой Отечественной войны. Прототип главного героя отбывал ссылку в Томской области.

«С августа 1941-го по февраль 1944 года священники из Прибалтики возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами территориях от Пскова до Ленинграда. После освобождения этих территорий от оккупантов многие из священнослужителей оказались в лагерях ГУЛАГа», — сообщают организаторы в группе музея «ВКонтакте».

После просмотра фильма старший научный сотрудник, сооснователь Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич расскажет о судьбе прототипа главного героя фильма.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Начало в 14.00.

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