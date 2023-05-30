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Сотрудники Сбера посадили 10 тысяч новых деревьев в Томском районе

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Сотрудники Томского отделения вместе с волонтерами из движения «ЭКА» высадили 10 тысяч сосновых саженцев на территории Тимирязевского лесничества в Томском районе. Площадь нового леса составила три гектара.

Как сообщают организаторы, экологическая акция, направленная на восстановление и сохранение лесных ресурсов, прошла в рамках проекта «Посади лес» и ESG-стратегии Сбера. В массовой посадке сосен приняли участие более двухсот человек, в том числе управляющий Томским отделением Сбербанка Игорь Чепеньков и руководитель движения «ЭКА» в Томске Александр Цин-Дэ-Шань.

Игорь Чепеньков, управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк:

«Волонтеры Сбера традиционно поддерживают экологические инициативы. Реализация совместного проекта движения „ЭКА“ и Сбера „Поседи лес“ вносит значительный вклад сохранение экологии региона. Благодаря подобным акциям, мы не только сохраняем природное богатство нашей страны, но и показываем пример подрастающему поколению».

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