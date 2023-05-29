Томский Сбер провел субботник в сельском парке «Околица»

29 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Сбера

Акцию по уборке территории парка «Околица» поддержало более 70 сотрудников банка. Субботник прошел в рамках экомарафона Томского отделения, утвержденного в рамках ESG-стратегии банка, сообщает пресс-служба Сбера.

За три часа участники акции собрали около 100 мешков мусора и прошлогодней листвы. Место для уборки было выбрано неслучайно — уже в ближайший четверг, 1 июня, здесь пройдет большой праздник «Фестиваль детства». Сбер выступил партнером детского праздника и организует площадку с различными активностями.

«Подобные мероприятия — это неотъемлемая часть наших корпоративных традиций. Для нас важно, чтобы наши города становились чище и красивее, поэтому мы проводим такие экологические акции, высаживаем деревья, организуем в офисах и отделениях раздельный сбор отходов и так далее. Например, по итогам прошлого года благодаря нашим сотрудникам-волонтёрам в Томской области растёт 20 тысяч молодых сосен», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

Фото: пресс-служба Сбера

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