В Томске временно изменится схема движения автобуса №4

29 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С сегодняшнего дня, 29 мая, в Томске временно изменилась схема движение маршрутного автобуса №4. Это связано с прокладкой сетей водопровода на ул. 19 Гв. Дивизии, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что измененная схема будет действовать до 10.00 среды, 31 мая. В это время автобусы от ул. Елизаровых в направлении ул. Нахимова будут двигаться по схеме: ул. Елизаровых — ул. Нахимова — ул. Ф. Лыткина — проезд Вершинина далее по маршруту. Движение в обратном направлении без изменений.



Движение остального транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.



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