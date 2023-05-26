Томская область за 1 млрд рублей отремонтирует 25 км дороги у села Подгорное

26 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Управление автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») объявило аукцион на ремонт 25 км дороги близ села Подгорное — административного центра Чаинского района региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Речь идет о ремонте участка трассы Бакчар — Подгорное — Коломино с 133 до 158 км. Участок, на котором планируется ремонт, начинается недалеко от поселка Элитное, проходит мимо Подгорного и заканчивается после села Сухой Лог.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,03 млрд рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

В рамках работ подрядчику предстоит отремонтировать двухполосный 25-километровый участок дороги. При этом все работы пройдут в два этапа: первые 6,89 км должны быть отремонтированы к ноябрю 2023г, остальные 18,375 км — к ноябрю 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 июня, итоги предполагается подвести 15 июня.

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