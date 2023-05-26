18+
18+
РЕКЛАМА

Томская область за 1 млрд рублей отремонтирует 25 км дороги у села Подгорное

Дороги, Томские новости, ремонт дорог дороги интересные новости Томска жесть Томская область за 1 млрд рублей отремонтирует 25 км дороги у села Подгорное

Управление автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») объявило аукцион на ремонт 25 км дороги близ села Подгорное — административного центра Чаинского района региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Речь идет о ремонте участка трассы Бакчар — Подгорное — Коломино с 133 до 158 км. Участок, на котором планируется ремонт, начинается недалеко от поселка Элитное, проходит мимо Подгорного и заканчивается после села Сухой Лог.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,03 млрд рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

В рамках работ подрядчику предстоит отремонтировать двухполосный 25-километровый участок дороги. При этом все работы пройдут в два этапа: первые 6,89 км должны быть отремонтированы к ноябрю 2023г, остальные 18,375 км — к ноябрю 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 июня, итоги предполагается подвести 15 июня.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Документальный фильм о создании томского сериала «Соцсети» можно посмотреть онлайн

24 мая 2023
Томские новости

В начале мая поезд Томск-Новосибирск будет ходить чаще

27 апреля 2023
Томские новости

Прощание с томским журналистом Александром Сакаловым состоится 18 мая

16 мая 2023
Томские новости

В Томской области жители могут получить две выплаты на газификацию жилья

25 мая 2023
Томские новости

Сборная Томской области стала лучшей на чемпионате России по подводному спорту

10 мая 2023
Томские новости

В Томске до конца мая перекроют участок ул. И. Черных

23 мая 2023
Томские новости

В одном из корпусов ТПУ установили скелет томского мамонта

11 мая 2023
Томские новости

В Томске открылся Международный дискуссионный клуб «Валдай»

16 мая 2023
Томские новости

На Зеленый Марафон записались уже 8 тысяч сибиряков

4 мая 2023