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В Томске ВАЗ сбил девушку на пешеходном переходе

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Сегодня утром, 25 мая, в Томске под колеса ВАЗа попала 18-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.30 на ул. Нахимова, 40. По предварительным данным, в момент ДТП девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате пострадавшую доставили в медицинское учреждение с травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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