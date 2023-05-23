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В Томске до конца мая перекроют участок ул. И. Черных

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В Томске из-за аварийного ремонта водопровода перекроют движение в районе дома по ул. И. Черных, 40, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится до 31 мая. Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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