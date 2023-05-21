«Ростелеком» обеспечил мобильной связью четыре населенных пункта Томской области

21 мая 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» установил базовые станции мобильной связи в четырех малых населенных пунктах Томской области. Строительство реализовано в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Благодаря выполненным работам 1400 жителей сел Березкино Томского района, Сарафановка Молчановского района, Четь-Конторка и Белый Яр Тегульдетского района могут пользоваться возможностью передачи данных в формате LTE (4G).

«Реализация федерального проекта „Устранение цифрового неравенства“ имеет большое социальное значение для Томской области. В регионе более 300 малочисленных населенных пунктов. Чтобы повысить качество жизни сельчан, обеспечить их современными технологиями, специалисты телекоммуникационных компаний поэтапно подключают села, поселки и деревни к скоростному интернету и сотовой связи», — отметил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель.

«Наша задача обеспечить стопроцентное покрытие населенного пункта мобильной сетью, для этого специалисты компании строят волоконно-оптические линии связи или применяют спутниковые решения, затем устанавливают антенно-мачтовые сооружения и монтируют базовые станции. В этом году по проекту мы построили 35 километров оптики, наибольший объем строительства пришелся на село Четь-Конторка», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В планах «Ростелекома» в этом году обеспечить мобильной связью еще 21 малый населенный пункт области.

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