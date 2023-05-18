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В Томске ИХТЦ запустил опытную установку высших жирных спиртов для проектируемого завода «Фаруса»

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ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» (ИХТЦ) запустило в Томске в четверг опытно-демонстрационную установку по получению высших жирных спиртов по технологии АО «Фарус», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии запуска.

«Можно с уверенностью сказать, что сегодняшний день — новая веха промышленности в тонкой и специальной химии. Высшие жирные спирты влияют на множество смежных отраслей промышленности. С уверенностью говорю, что это не последнее производство: в кооперации с инжиниринговым центром, с Томским государственным университетом, с Башкирией и со всеми другими предприятиями, которые готовы создавать сложные технологии, и дальше будем строить и масштабировать», — сказал глава совета директоров АО «Фарус» Ленар Фаттахов по видеосвязи в ходе церемонии запуска.

В свою очередь директор ИХТЦ Алексей Князев отметил, что в Томске запускается опытно-демонстрационная установка, а промышленное производство будет создано «Фарусом» в Башкирии.

«Появление таких химических продуктов — это появление новых веток, потому что вся химия всегда взаимосвязана. Если появились высшие жирные спирты, то можно делать шампуни, косметику, кремы. И здесь же можно делать присадки для масел, моторных топлив. Здесь же идет передел на гербициды и пестициды — сельскохозяйственная химия, просто широчайший спектр. Сейчас, благодаря тому, что производство будет запущено, у химиков появляется множество задач, это крайне ценно», — сказал он.

«Фарус» реализует проект по строительству завода по производству синтетических высших жирных спиртов на территории башкирской ОЭЗ «Алга».

При этом, как сообщил в четверг «Интерфаксу» гендиректор «Фаруса» Тимур Асадуллин, компания начнет строительство на площадке ОЭЗ раньше намеченного срока.

«Начнем мы (строительство объекта — прим.ред.) раньше. Думаю, в сентябре 2023 года. В конце 2025 года планируем запуск производства», — сказал он.

Асадуллин подтвердил планируемый объем инвестиций — 21,437 млрд рублей.

Ранее сообщалось о планах компании выйти на стройку в октябре текущего года. Бизнес-план инвестора предполагает организацию в Стерлитамакском районе Башкирии производства синтетических высших жирных спиртов производственной мощностью 48 тыс. тонн в год, создание 400 рабочих мест. Первую партию продукции предполагалось выпустить в 2025 году.

Инвестпроект «Фаруса» включен Минпромторгом России в перечень приоритетных проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, он является самым крупным в ОЭЗ «Алга».

При этом пилотирование и масштабирование процесса синтеза высших жирных спиртов выполняет ИХТЦ на своей площадке в Томске.

ГК «Фарус» включает в себя головное одноименное АО (зарегистрировано в 2014 году), а также инжиниринговую и трейдинговую «дочки», торговую компанию «Фарус-офис» и оператора проекта будущего завода высших жировых спиртов «Фарус-синтез». По данным отчетности компании, ГК «Фарус» принадлежит Ленару Фаттахову.

ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» — предприятие при Томском госуниверситете (ТГУ). Компания занимается разработкой различных технологий и веществ для заказчиков в области химии, фармацевтики и других отраслях промышленности. По данным ЕГРЮЛ, компания на 15% принадлежит ТГУ, еще на 85% — Алексею Князеву.

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