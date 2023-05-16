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Томичей приглашают послушать фолк на крыше музея

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На крыше Первого музея славянской мифологии 27 мая пройдет концерт фолк-проекта «Гать». Гостям представят программу «Дудим-гудим», сообщают организаторы.

«Услышим, как звучат дуды, гудки, бубны, гусли, балалайка, гармонь и другие народные инструменты. И всё это в уютной атмосфере крыши музея — расстелим ковры, разложим подушки, пледы и кресла-мешки — ничего не будет отвлекать от погружения в музыку», — говорится в сообщении.

Зрителей ждут задорные песни и инструментальные наигрыши восточнославянских народов. По словам организаторов, коллектив играет музыку тех регионов, откуда переселялись в Сибирь предки участников фолк-проекта. Все композиции программы объединяет тема взросления девушки от беззаботной девочки до зрелой женщины.

Концерт начнется в 17.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов: 400 рублей рублей, купить их можно по ссылке.

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