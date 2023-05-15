Мужчина погиб, упав со строительных лесов у «дома с грифоном» в Томске

Сегодня днем, 15 мая, в Томске при падении со строительных лесов погиб 37-летний мужчина, выполнявший работы у «дома с грифоном» на ул. Тверской, 66, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, мужчина упал со строительных лесов со второго этажа. Ремонтные работы ведутся в рамках программы «Дом за рубль». Здание восстанавливает инвестор Александр Беликов. Предполагается, что в доме будет располагаться открытое детское пространство.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельства устанавливаются.

Дом на Тверской, 66, также известный как «дом с грифоном», был построен в конце XIX века. Первоначально дом имел скромный вид и был частью усадьбы ссыльного украинского дворянина Павла Косача, родственника писательницы Леси Украинки (Косач). В состав усадьбы входили небольшой сад и одноэтажный деревянный флигель. В результате перестройки в 1899 году (архитектором выступил Константин Лыгин), дом приобрел оригинальный главный фасад и ворота в готическом стиле.

В 1995 году здание было включено в число объектов культурного значения федерального уровня, но находилось в аварийном состоянии. В 2008 году с крыши была демонтирована башня со шпилем, в 2011-м здесь произошел серьезный пожар. Неоднократно обсуждался вопрос о переносе дома. В 2016 году памятник был передан в аренду администрации Томского района по начальной цене — 117 тыс. 197.52 рубля. Однако позднее администрация отказалась от проекта, поскольку стоимость проекта оказалась значительно выше.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».