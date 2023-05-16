Сотрудники «Газпромнефть-Востока» провели традиционный субботник

16 мая 2023 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Субботник — традиционное мероприятие в весеннем календаре работников «Газпромнефть-Востока». Уборка опавшей листвы и сухих веток, покраска оградительных бордюров, высадка деревьев, приведение в порядок территорий, прилегающих к межпромысловым дорогам — таков основной перечень работ, которые добровольно выполняют все участники данного мероприятия.

Из наиболее крупных природоохранных инициатив «Газпромнефть-Востока» — создание системы экологического мониторинга в Томской области. В Томске, Парабели и Каргаске установлены приборы мониторинга атмосферного воздуха. Оборудование в режиме текущего времени измеряет и транслирует на сайт Облкомприроды данные по температуре, давлению, влажности воздуха и другие параметры.

— Для сотрудников нашего предприятия мероприятия экологической направленности стали традиционными. Меня радует, что их становится больше: когда-то мы начинали с высадки кедров в одном природном парке, а по итогам прошлого года реализовали семь проектов, в которых приняли участие более ста волонтеров. Экологические инициативы наших активистов интересны работникам партнерских организаций. Например, к реализации проекта по созданию экологической тропы в пригородном парке «Околица» подключились сотрудники «Облкомприроды», а помощь в расчистке берегов Ушайки оказали ребята из городского волонтерского движения «Общий дом», — считает генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Весной все расцветает, и город становится особенно привлекательным. Многие томичи приводят в порядок дворы, облагораживают территории рядом с офисами. Мне приятно, что я тоже среди этой активной и неравнодушной группы горожан. Я люблю свой город и вношу свой вклад в его красоту! — отметил менеджер-руководитель программ повышения операционной эффективности «Газпромнефть-Востока» Павел Рабунец.

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